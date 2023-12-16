Кличко не смог выпросить в Лондоне списанные автомобили

Британское издание The Telegraph сообщило, что мэр Лондона Садик Хан отказался предоставить украинскому коллеге Виталию Кличко машины, предназначенные для утилизации, чтобы использовать их в конфликте с Россией.
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