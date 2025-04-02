Цитадель Арг-е Бам: древняя крепость на Великом шёлковом пути

Цитадель Бам - это древняя крепость, расположенная в городе Бам на юго-востоке Ирана. Это одна из самых значительных исторических и архитектурных достопримечательностей страны, являющаяся частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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