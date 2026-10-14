В июне 2026 года женщина, ранее привлеченная к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь села за руль пьяной.
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