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Южноуральский предприниматель отдал 100 тысяч рублей за чужой заказ

Южноуральский предприниматель отдал 100 тысяч рублей за чужой заказ

Покупая профильный металлопрокат, чебаркулец лишился денег и товара. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полиция Чебаркуля устанавливает личность мошенника, обманувшего 35-летнего предпринимателя, работающего с металлопрокатом.

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