Советские войска ускорили окружение столицы Австрии Вены

ЛОНДОН, понедельник, 9 апреля — Вчера советские войска на пять километров углубились в осажденную Вену, ускорили окружение австрийской столицы, перейдя вброд реки Дунай и Морава к востоку от города, и продвинулись в австрийские Альпы к югу в пятидесяти двух километрах от Граца.