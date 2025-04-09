Советские войска ускорили окружение столицы Австрии Вены

ЛОНДОН, понедельник, 9 апреля — Вчера советские войска на пять километров углубились в осажденную Вену, ускорили окружение австрийской столицы, перейдя вброд реки Дунай и Морава к востоку от города, и продвинулись в австрийские Альпы к югу в пятидесяти двух километрах от Граца.
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