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Грилиш об ограблении его дома: «Преступники понятия не имеют, какой ущерб наносят людским жизням. Надеюсь, их предадут суду, и другие семьи не пройдут через это»

Грилиш об ограблении его дома: «Преступники понятия не имеют, какой ущерб наносят людским жизням. Надеюсь, их предадут суду, и другие семьи не пройдут через это»

На последней неделе 2023 года из дома вингера «Манчестер Сити» и сборной Англии в Чешире вынесли часы и ювелирные изделия стоимостью в миллион фунтов.

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