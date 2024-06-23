Последствия ракетной атаки ВСУ на Севастополь

По информации на 21:00 23 июня были зарегистрированы жертвы в результате удара ВСУ по Севастополю. Губернатор Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что четыре человека погибли, включая двоих детей.
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