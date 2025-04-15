Резкое падение: индекс Московской биржи достиг 2 805,28 пункта утром

На утренней сессии Московской биржи индекс IMOEX2 снизился на 0,51%, достигнув 2 805,28 пункта. Эти изменения последовали за возобновлением торговых операций на биржевых рынках 27 января, демонстрируя возросшую динамику рынка.
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