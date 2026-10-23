США имеют серьезный компромат на украинскую власть, которым будут шантажировать, принуждая к сделке. Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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