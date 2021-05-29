Диверсия и вредительство. В кинотеатре Севастополя врубили воспевающий украинских карателей фильм

Темы дняКиноДиверсия и вредительство. В кинотеатре Севастополя врубили воспевающий украинских карателей фильм В севастопольском кинотеатре «Москва» сорвали показ фильма «Ополченочка», снятого по мотивам событий в ЛНР в 2014 году.Вернуться к статье4317НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПросто НиколайЕсли виновных в этой диверсии типа "не нашли" и не привлекут к ответственности, то можно предположить, что тихой сапой начался слив Крыма.Ночной кошмарНикакого слива не будет. Ни конституция, ни народ, ни президент не позволят.WWaleryЭтот кинотеатр в городе Севастополь частный? Если такое сегодня происходит, то скорее Крым в украину войдет нежели Донбасс обретет Свободу. "Морские котики" США там уже везде...Ночной кошмарГубки закатай...WWaleryЭто ты губки свои подкачай - скоро тебя драть начнут натовцы.Ночной кошмарНах иди, подстилка пиндосная. У НАТО дральник ещё не вырос. И не вырастет никогда. А ты там в НАТО пидаром подрабатываешь?Татьяна ДугильЭто они на тебе натренировались, бандерьё поганое?WWaleryСкорее наоборот - дрючу их, хорошо платят - сдается и ты мне попадался, кошмар ночной! По поводу Вашего Таня, замечания, а чему они натренировались что тебе понравилось?Татьяна ДугильЯ с фриками безликими не разговариваю. Западло об трусов руки марать.:)Лада МираМогу представить что твориться в Крыму -саботаж,диверсия ,враги народа ,гражданская война или как ?Это вам не детишек на митингах вылавливать ...ЮДЮрий ДаниловХА ХА ХА... Детишек бля!!!Татьяна ДугильНичего у нас не творится! Тихо и спокойно у нас. А отдельных уродов и сами отловим, и ФСБ поможкт.Владимир МеженковПолно сообщений такого рода. А ведь всё это цена, которой прихоится расплачиваться на развал Советского Союза. Остается с ностальгией вспомнать о том золотом периоде, когда в пору проивостояния СССР и США, противостояния социалзма и капитализма возникла теория конвергении, которую со сторононы СССР поддерживал единтвенный человек - академик Сахаров. За это его и невзлюбили прямые наследники прежнего руководства СССР, которое на деле и выполнило планы Гитлера - разгромить Советский Союз, и огромное число людей, на словах поддерживавших социализм и власть в лице ЦК КПСС, а деле проклинали Сахарова вмесе с его женой еврейкой Еленой Боннэр, на деле оказавшейся армянкой по имени Люсик (никому и в голову не приходило, что в Москве есть улица, названная именем армянки Люсик Люсиновой). Сахаров и здесь посмяся над тупым большинством, которое сегодня ликует от того. что СССР рухнул и в мире происходит полнейший бардак, доведенный со сороны Росси до абсурда политикой, основанной на грабеже всего, что еще осталось в стране. Никму и в голову не приходит, что богатства России, заключающеся главным образом в запасах нефти и газа, которыми руководство России напропалую торгует, рано из поздно будет исчерпано. Чем тогда будут жить поколения людей, которые придут после нас? Прорвой валюты, которой будет распоржаться сотня олигархов, определяющей для нищего населения МРОТ в пределах выживаемости?Татьяна ДугильНью-коммунякам слова не давали. Чем вы лучше бандеровцев, гады продажные?Ночной кошмарО как у тебя уже всё запущено... А лечиться не пробовал?Влад и мирКастрюля мозг сдавила!Владимир EвтушенкоНью-падали нацистской, типа тебя, комка грязи, слова не давали. Чем вы лучше бандеровцев, гады продажные?Татьяна ДугильХотя бы тем, что, в отличие от вас, под штатовцев не легли и свою страну не раздирали на части, а помогаем собирать.Владимир Eвтушенковы просто дура, либо подлец женского рода, коли сознательно лжёте, приписывая тем, кто помнит СССР , любовь к США, Это ваши кумиры олигархи любят США, помогают им поднимать экономику, вывозя туда сотни миллиардов долларов.Вы помогаете им уничтожать Россию, грабить её ежедневно и ежечасно.Татьяна ДугильЯ тоже помню СССР - это моя Родина. Но нью-коммуняк после того, как Зюганов прогнулся под Штаты, презираю. И считаю врагами России. Особенно тех, у кого на аватарках, как у вас, неуважаемый, хохлофлаг просматривается.WWaleryТанечка деточка, а это твое выражение "нью-коммуняк" чисто пиндосовское! Получается ты не прогнулась, банально не встаешь из под них.......Татьяна ДугильОшибаетесь вы, лапоча, отстали от жизни, в бункере сидя. :) Сейчас пиндосики с таких нью-коммуняк пылиночки сдувают, надеясь: а вдруг еще революцию замутят болезные... Зря надеются.WWaleryПиндосники революций (не цветных) боятся и боятся даже самого слова Коммунист. Поэтому в США 22 службы безопасности для защиты от проникновения в страну даже банальных идей Коммунизма. Что касательно нового Сусанина типа Платошкина, ему уготавливается роль повторить тоже самое, что проделал ельцин в конце 20 века - наобещать великих перспектив и благ и вновь, но уже подальше, завести Народ в капиталистическое болото.Татьяна ДугильМда.. Я ж говорю: от жизни отстали... Кастрюлю с головы снимите, тогда поговорим.WWaleryЕсли умная - доводы приводи и обоснование своим словам идущая в ногу с современной жизнью. А так у вас просто пустые и ни о чем слова. Очевидно же Вы напрашиваетесь на перепалку типа "сам дурак/дура". И без этих твоих "Мда..." - хочешь показаться думающей? Мне кажется Вы и с кастрюлями управляться тоже не умеете.вячеслав рюминОказывается кинозал все это организовал, а власти как бы не причем. Все, что не делается в России получается почему то через жопу. Бездарные местные князьки делегировали полномочия своим отпрыскам-дебилам и этот маразм охватил всю страну.NNataА что вы хотите, если не только перешедшие из Краины в Крым на теплых местах оказались, но и беглые змагары из Белоруссии сразу на руководящих местах оказываются. Пора СМЕРШ вводить! причем с разрешением расстрела на месте . Может тогда начнут думать не только мохнатой лапой, а тем что под шляпой.Резидент 007В Крыму еще есть такие патриоты Украины. Их немного, но такие есть. ФСБ здесь должно усилить свою работу. Надо своевременно принимать меры против терактов, диверсий итд.Татьяна ДугильФСБ в Крыму работает отлично.VGVasily GolovНичего удивительного.Там ,в Севастополе есть коренные народы.по-украински?Россия Ростелеком- Национальные кабельные сети через телеканал" Ю" гонят программы украинские "Я стесняюсь своего тела" (достижение украинской медицины),"Взвешанные и счастливые" (сгон лишнего веса), "Беременна в в 16". Все надписи на майках.на вывесках по украински. В России много украинцев проживают.МЛМихаил ЛитвакПора хохжопых давить по всей стране Господа ФСБ проснитесьНочной кошмарА вот этим должна ФСБ заниматься, причём на полном серьёзе. Потому что есть ещё в Крыму засланные казачки.ВЧВадим ЧеримовЗаводить уголовные дела на организаторов таких провокаций и сажать в тюрьму по Закону России! Рагулей вон из Крыма и Севастополя!GgrainvnГосподин ВВП, это и есть ваш "Крымнаш"?Владимир КузинНа данный момент есть все средства, кто где когда, на каком основании, с какой целью и далее со всеми как говорится вытекающими.ЛГЛюдмила ГрабоваБыла в Крыму, в Ялте в марте месяце 2021 года. Весь город общается на русском языке. Во время моего пребывания в Ялте Зеленский заявил по ТВ, что Крымчане возвращайтесь домой. Все сотрудники санатория и люди смеялись на это заявление и говорили - "Счас, разогнались и побежали на Украину". Не надо делать никаких выводом на выпады каких-то провокаторов и не надо впадать в уныние, т.к. весь народ Крыма очень радуется, что проголосовали не зря и опять вернулись домой в Россию. А с провокаторами надо разобраться по полной.Валерий ХаринЗа такие художества надо не выгонять виновных с работы, а судить и отправлять в места всем известные. Ждем результаты расследования!!!!ЛЮДМИЛАтвари конченые-----пособники бандеровцев в российских городах !!! позор !!! вообще --в Крыму и Севастополе-----наша российская власть или бандеровская ????? работает ли там ФСБ ?? культуру проверяют там на патриотизм или одни предатели рулят во вред РОССИИ ???? господа силовики !! читаете ли вы комментарии возмущенных граждан нашей страны!!! если бандеровские уроды из укропии продолжают расползаться по моей многострадальной стране....это предательство.....Валерий ФедосеевВ Крыму полно бандеровской агентуры. ФСБ пора вплотную заняться хохлами и пятой колонной из картавых.@Nikolia VovchenkoИнтересно...Когда население Крыма захотело возвратиться в Россию,то смогло устроить референдум и присоединение..,а вот когда происходят "подобные события",то почему то народ Крыма остается в стороне и думает что за него "кто то что то" сделает...Что же вы, крымчане,так быстро "руки опустили"или вам стало всё равно???WWaleryЭто они по принципу - "Рыба ищет где глубже...".Nikolia VovchenkoПринцип неплохой ,но ведь они "почему то забывают"что и в "глубине" могут оказаться"акулы"...,а человек может пользоваться "тем что лучше",только самим создав и защитив это лучшееВИКТОР ГАВРИЛОВНИЧЕГО СЛОЖНОГО. НАЙТИ И ВЫРВАТЬ КАДЫК! ВСЕ.Комментировать
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