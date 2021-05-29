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Диверсия и вредительство. В кинотеатре Севастополя врубили воспевающий украинских карателей фильм

Диверсия и вредительство. В кинотеатре Севастополя врубили воспевающий украинских карателей фильм

В севастопольском кинотеатре «Москва» сорвали показ фильма «Ополченочка», снятого по мотивам событий в ЛНР в 2014 году.

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Просто Николай
Если виновных в этой диверсии типа "не нашли" и не привлекут к ответственности, то можно предположить, что тихой сапой начался слив Крыма.
Ночной кошмар
Никакого слива не будет. Ни конституция, ни народ, ни президент не позволят.
Walery
Этот кинотеатр в городе Севастополь частный? Если такое сегодня происходит, то скорее Крым в украину войдет нежели Донбасс обретет Свободу. "Морские котики" США там уже везде...
Ночной кошмар
Губки закатай...
Walery
Это ты губки свои подкачай - скоро тебя драть начнут натовцы.
Ночной кошмар
Нах иди, подстилка пиндосная. У НАТО дральник ещё не вырос. И не вырастет никогда. А ты там в НАТО пидаром подрабатываешь?
Татьяна Дугиль
Это они на тебе натренировались, бандерьё поганое?
Walery
Скорее наоборот - дрючу их, хорошо платят - сдается и ты мне попадался, кошмар ночной! По поводу Вашего Таня, замечания, а чему они натренировались что тебе понравилось?
Татьяна Дугиль
Я с фриками безликими не разговариваю. Западло об трусов руки марать.:)
Лада Мира
Могу представить что твориться в Крыму -саботаж,диверсия ,враги народа ,гражданская война или как ?Это вам не детишек на митингах вылавливать ...
Юрий Данилов
ХА ХА ХА... Детишек бля!!!
Татьяна Дугиль
Ничего у нас не творится! Тихо и спокойно у нас. А отдельных уродов и сами отловим, и ФСБ поможкт.
Владимир Меженков
Полно сообщений такого рода. А ведь всё это цена, которой прихоится расплачиваться на развал Советского Союза. Остается с ностальгией вспомнать о том золотом периоде, когда в пору проивостояния СССР и США, противостояния социалзма и капитализма возникла теория конвергении, которую со сторононы СССР поддерживал единтвенный человек - академик Сахаров. За это его и невзлюбили прямые наследники прежнего руководства СССР, которое на деле и выполнило планы Гитлера - разгромить Советский Союз, и огромное число людей, на словах поддерживавших социализм и власть в лице ЦК КПСС, а деле проклинали Сахарова вмесе с его женой еврейкой Еленой Боннэр, на деле оказавшейся армянкой по имени Люсик (никому и в голову не приходило, что в Москве есть улица, названная именем армянки Люсик Люсиновой). Сахаров и здесь посмяся над тупым большинством, которое сегодня ликует от того. что СССР рухнул и в мире происходит полнейший бардак, доведенный со сороны Росси до абсурда политикой, основанной на грабеже всего, что еще осталось в стране. Никму и в голову не приходит, что богатства России, заключающеся главным образом в запасах нефти и газа, которыми руководство России напропалую торгует, рано из поздно будет исчерпано. Чем тогда будут жить поколения людей, которые придут после нас? Прорвой валюты, которой будет распоржаться сотня олигархов, определяющей для нищего населения МРОТ в пределах выживаемости?
Татьяна Дугиль
Нью-коммунякам слова не давали. Чем вы лучше бандеровцев, гады продажные?
Ночной кошмар
О как у тебя уже всё запущено... А лечиться не пробовал?
Влад и мир
Кастрюля мозг сдавила!
Владимир Eвтушенко
Нью-падали нацистской, типа тебя, комка грязи, слова не давали. Чем вы лучше бандеровцев, гады продажные?
Татьяна Дугиль
Хотя бы тем, что, в отличие от вас, под штатовцев не легли и свою страну не раздирали на части, а помогаем собирать.
Владимир Eвтушенко
вы просто дура, либо подлец женского рода, коли сознательно лжёте, приписывая тем, кто помнит СССР , любовь к США, Это ваши кумиры олигархи любят США, помогают им поднимать экономику, вывозя туда сотни миллиардов долларов.Вы помогаете им уничтожать Россию, грабить её ежедневно и ежечасно.
Татьяна Дугиль
Я тоже помню СССР - это моя Родина. Но нью-коммуняк после того, как Зюганов прогнулся под Штаты, презираю. И считаю врагами России. Особенно тех, у кого на аватарках, как у вас, неуважаемый, хохлофлаг просматривается.
Walery
Танечка деточка, а это твое выражение "нью-коммуняк" чисто пиндосовское! Получается ты не прогнулась, банально не встаешь из под них.......
Татьяна Дугиль
Ошибаетесь вы, лапоча, отстали от жизни, в бункере сидя. :) Сейчас пиндосики с таких нью-коммуняк пылиночки сдувают, надеясь: а вдруг еще революцию замутят болезные... Зря надеются.
Walery
Пиндосники революций (не цветных) боятся и боятся даже самого слова Коммунист. Поэтому в США 22 службы безопасности для защиты от проникновения в страну даже банальных идей Коммунизма. Что касательно нового Сусанина типа Платошкина, ему уготавливается роль повторить тоже самое, что проделал ельцин в конце 20 века - наобещать великих перспектив и благ и вновь, но уже подальше, завести Народ в капиталистическое болото.
Татьяна Дугиль
Мда.. Я ж говорю: от жизни отстали... Кастрюлю с головы снимите, тогда поговорим.
Walery
Если умная - доводы приводи и обоснование своим словам идущая в ногу с современной жизнью. А так у вас просто пустые и ни о чем слова. Очевидно же Вы напрашиваетесь на перепалку типа "сам дурак/дура". И без этих твоих "Мда..." - хочешь показаться думающей? Мне кажется Вы и с кастрюлями управляться тоже не умеете.
вячеслав рюмин
Оказывается кинозал все это организовал, а власти как бы не причем. Все, что не делается в России получается почему то через жопу. Бездарные местные князьки делегировали полномочия своим отпрыскам-дебилам и этот маразм охватил всю страну.
Nata
А что вы хотите, если не только перешедшие из Краины в Крым на теплых местах оказались, но и беглые змагары из Белоруссии сразу на руководящих местах оказываются. Пора СМЕРШ вводить! причем с разрешением расстрела на месте . Может тогда начнут думать не только мохнатой лапой, а тем что под шляпой.
Резидент 007
В Крыму еще есть такие патриоты Украины. Их немного, но такие есть. ФСБ здесь должно усилить свою работу. Надо своевременно принимать меры против терактов, диверсий итд.
Татьяна Дугиль
ФСБ в Крыму работает отлично.
Vasily Golov
Ничего удивительного.Там ,в Севастополе есть коренные народы.по-украински?Россия Ростелеком- Национальные кабельные сети через телеканал" Ю" гонят программы украинские "Я стесняюсь своего тела" (достижение украинской медицины),"Взвешанные и счастливые" (сгон лишнего веса), "Беременна в в 16". Все надписи на майках.на вывесках по украински. В России много украинцев проживают.
Михаил Литвак
Пора хохжопых давить по всей стране Господа ФСБ проснитесь
Ночной кошмар
А вот этим должна ФСБ заниматься, причём на полном серьёзе. Потому что есть ещё в Крыму засланные казачки.
Вадим Черимов
Заводить уголовные дела на организаторов таких провокаций и сажать в тюрьму по Закону России! Рагулей вон из Крыма и Севастополя!
grainvn
Господин ВВП, это и есть ваш "Крымнаш"?
Владимир Кузин
На данный момент есть все средства, кто где когда, на каком основании, с какой целью и далее со всеми как говорится вытекающими.
Людмила Грабова
Была в Крыму, в Ялте в марте месяце 2021 года. Весь город общается на русском языке. Во время моего пребывания в Ялте Зеленский заявил по ТВ, что Крымчане возвращайтесь домой. Все сотрудники санатория и люди смеялись на это заявление и говорили - "Счас, разогнались и побежали на Украину". Не надо делать никаких выводом на выпады каких-то провокаторов и не надо впадать в уныние, т.к. весь народ Крыма очень радуется, что проголосовали не зря и опять вернулись домой в Россию. А с провокаторами надо разобраться по полной.
Валерий Харин
За такие художества надо не выгонять виновных с работы, а судить и отправлять в места всем известные. Ждем результаты расследования!!!!
ЛЮДМИЛА
твари конченые-----пособники бандеровцев в российских городах !!! позор !!! вообще --в Крыму и Севастополе-----наша российская власть или бандеровская ????? работает ли там ФСБ ?? культуру проверяют там на патриотизм или одни предатели рулят во вред РОССИИ ???? господа силовики !! читаете ли вы комментарии возмущенных граждан нашей страны!!! если бандеровские уроды из укропии продолжают расползаться по моей многострадальной стране....это предательство.....
Валерий Федосеев
В Крыму полно бандеровской агентуры. ФСБ пора вплотную заняться хохлами и пятой колонной из картавых.@
Nikolia Vovchenko
Интересно...Когда население Крыма захотело возвратиться в Россию,то смогло устроить референдум и присоединение..,а вот когда происходят "подобные события",то почему то народ Крыма остается в стороне и думает что за него "кто то что то" сделает...Что же вы, крымчане,так быстро "руки опустили"или вам стало всё равно???
Walery
Это они по принципу - "Рыба ищет где глубже...".
Nikolia Vovchenko
Принцип неплохой ,но ведь они "почему то забывают"что и в "глубине" могут оказаться"акулы"...,а человек может пользоваться "тем что лучше",только самим создав и защитив это лучшее
ВИКТОР ГАВРИЛОВ
НИЧЕГО СЛОЖНОГО. НАЙТИ И ВЫРВАТЬ КАДЫК! ВСЕ.

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