Кудашов о 3:6 от «Северстали»: «Может, олимпийцы эмоции потратили? Но я этого не увидел. 14 минут штрафа в плей-офф – непозволительная роскошь»

Алексей Кудашов рассказал о поражении от «Северстали» (3:6) в первом матче серии Кубка Гагарина. – Считаю, что при счете 2:2 был перелом.
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