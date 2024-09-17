Рост доходов населения и социальная поддержка - в приоритете развития региона

Доклад об основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики Новосибирской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, прогнозе основных характеристик областного бюджета Новосибирской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов и прогнозе основных характеристик консолидированного бюджета Новосибирской области на 2025 год представил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.