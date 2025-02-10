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ЧП с танкером в Ленобласти напугало финнов — в Хельсинки начали свое расследование

ЧП с танкером в Ленобласти напугало финнов — в Хельсинки начали свое расследование

В Финляндии опасаются разлива нефтепродуктов. После ЧП с танкером в порту Усть-Луга в Ленинградской области финская пограничная охрана направила в районе происшествия спецсамолет для наблюдения, пишет 78.

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