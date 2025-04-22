Flipkart переместит штаб-квартиру в Индию в преддверии IPO

Flipkart, индийский стартап в сфере электронной коммерции, принадлежащий Walmart, который ведет плотную борьбу с Amazon на южноазиатском рынке, готовится перенести свою штаб-квартиру из Сингапура в Индию, поскольку компания готовится подать заявку на IPO на индийских биржах.