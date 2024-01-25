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Регион 29

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Жителей Поморья приглашают на природоохранный творческий конкурс

В феврале в Поморье будет отмечаться экологический областной праздник — День дикого северного оленяВ феврале в Поморье будет отмечаться экологический областной праздник — День дикого северного оленя Природоохранные организации региона посвятили этому событию областной творческий конкурс, который получил название «Гордость северной тайги».

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