Жителей Поморья приглашают на природоохранный творческий конкурс

В феврале в Поморье будет отмечаться экологический областной праздник — День дикого северного оленяВ феврале в Поморье будет отмечаться экологический областной праздник — День дикого северного оленя Природоохранные организации региона посвятили этому событию областной творческий конкурс, который получил название «Гордость северной тайги».