Жителей Поморья приглашают на природоохранный творческий конкурс

В феврале в Поморье будет отмечаться экологический областной праздник — День дикого северного оленяВ феврале в Поморье будет отмечаться экологический областной праздник — День дикого северного оленя Природоохранные организации региона посвятили этому событию областной творческий конкурс, который получил название «Гордость северной тайги».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)