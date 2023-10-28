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Австралийские санкции

Австралийские санкции

Не успели мы прийти в себя от санкций литовских, оставивших нас без вязальных спиц, швейных иголок и кнопок, как на нас обрушили ещё более страшные санкции! Теперь нас лишают просто основы существования! Смотрите сами, под запрет подпадают отвёртки, инструменты для обработки металла, бурения, работы с шурупами и болтами, телевизоры и, о ужас, инструменты для завинчивания винтов на крышках ядерных реакторов! Это фсё! Полный пушной зверёк! Оценили всю серьёзность ситуации? "Росатом" на грани закрытия, международные контракты летят, ведущая ядерная держава поставлена на колени! Всё пропало, Запад опять нас переиграл, а импортозамещение в который раз полностью провалено! Не умеем же мы производить инструмент для завинчивания винтов на ядерных реакторах! Эх.

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