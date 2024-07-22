Над Туапсе отразили массовую атаку беспилотников

Город Туапсе Краснодарского края подвергся массированной атаке беспилотников. В окрестностях этого населенного пункта система противовоздушной обороны поразила восемь аппаратов, сообщает в понедельник, 22 июля, глава района Сергей Бойко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии