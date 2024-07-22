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Над Туапсе отразили массовую атаку беспилотников

Над Туапсе отразили массовую атаку беспилотников

Город Туапсе Краснодарского края подвергся массированной атаке беспилотников. В окрестностях этого населенного пункта система противовоздушной обороны поразила восемь аппаратов, сообщает в понедельник, 22 июля, глава района Сергей Бойко.

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