Началось всерьёз, но не оттуда, откуда ждали!

Liudmila Kosteley

Я думаю, что если "выгорит" признание Палестинского государства в том же ООН, то Палестина может потребовать Израиль вернуть им ЗАКОННЫЕ ТЕРРИТОРИИ (до 2048 г) и с чем останется Израйль? Как можно "избранным" иметь такую малую территорию? Ещё в 2012 году, в Днепропетровске, состоялся Съезд евреев, который организовал (территориально) Беня Коломойский, за что и получил благодарность. Уже тогда ходили слухи, что "избранные" положили глаз на Украину. Как в своё время США хотели, чтобы Сталин поселил евреев в Крыму. А сейчас ОБСТАНОВКА распологает, большая часть украинцев "смылась" под видом "беженцев", в Европу. Армия разбита, уже не сможет защитить Украину (США посторались с клоуном) можно заселять Украину евреями и делать там ЕВРЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО. А РФ сейчас, лучше иметь спокойного соседа, который не будет посылать на "гиляку".Думаю, евреи отдадут России её исконные земли, без войны.