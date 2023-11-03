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Закон и Порядок

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Началось всерьёз, но не оттуда, откуда ждали!

Началось всерьёз, но не оттуда, откуда ждали!

Жила-была Украина. Бойкая и симпатичная девочка, которую не уставали хвалить да нахваливать. И красивая, и обеспеченная, и талантливая, и умная, и вообще молодец.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
Я думаю, что если &quot;выгорит&quot; признание Палестинского государства в том же ООН, то Палестина может потребовать Израиль вернуть им ЗАКОННЫЕ ТЕРРИТОРИИ (до 2048 г) и с чем останется Израйль? Как можно &quot;избранным&quot; иметь такую малую территорию? Ещё в 2012 году, в Днепропетровске, состоялся Съезд евреев, который организовал (территориально) Беня Коломойский, за что и получил благодарность. Уже тогда ходили слухи, что &quot;избранные&quot; положили глаз на Украину. Как в своё время США хотели, чтобы Сталин поселил евреев в Крыму. А сейчас ОБСТАНОВКА распологает, большая часть украинцев &quot;смылась&quot; под видом &quot;беженцев&quot;, в Европу. Армия разбита, уже не сможет защитить Украину (США посторались с клоуном) можно заселять Украину евреями и делать там ЕВРЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО. А РФ сейчас, лучше иметь спокойного соседа, который не будет посылать на &quot;гиляку&quot;.Думаю, евреи отдадут России её исконные земли, без войны.
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1 д.
Liudmila Kosteley
описка&quot;до1948 года) &quot;
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1 д.
Liudmila Kosteley
https://www.youtube.com/watch?v=tR0BL_gtQ0o
Съезд евреев Украины
YouTube
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1 д.

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