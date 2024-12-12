Царь-ускоритель Cerebras WSE-3 в одиночку обучил ИИ-модель с 1 трлн параметров Cerebras ...

Царь-ускоритель Cerebras WSE-3 в одиночку обучил ИИ-модель с 1 трлн параметровCerebras Systems совместно с Сандийскими национальными лабораториями (SNL) Министерства энергетики США (DOE) провели успешный эксперимент по обучении ИИ-модели с 1 трлн параметров с использованием единственной системы CS-3 с царь-ускорителем WSE-3 и 55 Тбайт внешней памяти MemoryX.