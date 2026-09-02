Драки с первой женой и арест в Таиланде, после которого он отказался возвращаться в РФ. Что потерял в серебре Лева Би-2*

В нулевые «Би-2» считались одними из главных представителей русского рока в стране. Отъезд музыкантов из РФ многие поклонники расценили как предательство, однако жизнь Левы и раньше была кочевой.
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