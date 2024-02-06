Полюса Солнца вот-вот перевернутся

Активность на Солнце возрастает. В настоящее время Солнце особенно активно, оно выбрасывает мощные солнечные вспышки и уже вызвала кратковременные, но интенсивные помехи радиосигналов на западе США и в Тихом океане, когда она проходила через верхние слои атмосферы Земли летом прошлого года.