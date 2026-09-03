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Ижевка! Что принесло освобождение населенного пункта в ДНР

Ижевка! Что принесло освобождение населенного пункта в ДНР

Отлично выполнили боевое задание бойцы группировки «Юг». Как сообщает информационный канал Операция Z - Военкоры Русской Весны, важно не только освобождение населенного пункта, но и возможности, которые теперь открыты для российской армии.

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