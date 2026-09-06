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Царьград

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Ликсутов сообщил о 180 тыс. посетителей парада трамваев в Москве

Ликсутов сообщил о 180 тыс. посетителей парада трамваев в Москве

В честь 879-летия Москвы в этом году прошел третий Парад трамваев, собрав 180 тыс. гостей. Колонна из 18 ретровагонов двигалась по столице, завершив путь выставкой ретротехники.

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