Ликсутов сообщил о 180 тыс. посетителей парада трамваев в Москве

В честь 879-летия Москвы в этом году прошел третий Парад трамваев, собрав 180 тыс. гостей. Колонна из 18 ретровагонов двигалась по столице, завершив путь выставкой ретротехники.
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