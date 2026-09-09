Соболев: «Почему занялся строительством стадиона? Ни для кого не секрет, что у меня в Украине был футбольный клуб»

Леонид Соболев, чья компания является генподрядчиком строительства нового стадиона «Торпедо», рассказал, почему решил заняться строительном арены.
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