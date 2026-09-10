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По программе «Единой России» построят и обновят более 3 тыс. поликлиник и ФАПов

По программе «Единой России» построят и обновят более 3 тыс. поликлиник и ФАПов

МОСКВА, 10 сентября, ФедералПресс. Координатор направления «Здоровье человека» Народной программы, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев обозначил главные задачи в сфере здравоохранения.

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