В Крыму ожидается подъём уровня воды в реках

ГУ МЧС по Крыму предупреждает о подъёмах уровней воды на реках республики. "По данным «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во второй половине суток 15 ноября и в течение суток 16 ноября на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 м без достижения опасных отметок", - говорится в сообщении ведомства.