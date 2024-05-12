Рим (ATP). 3-й круг. Хачанов сыграет с Серундоло, Джокович – с Табило, Фриц встретится с Кордой, Зверев – с Дардери

Новак Джокович встретится с Алехандро Табило. Полная сетка здесь. Internazionali BNL d’Italia Рим, Италия 8 – 19 мая 2024 ATP 1000 Призовой фонд – 7 877 020 евро Открытые корты, грунт Третий круг Франсиско Серундоло (Аргентина) Карен Хачанов (Россия) Дата проведения 12 мая, 13.
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