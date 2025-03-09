Психологи призывают к цифровому детоксу из-за перегруженности информацией

Людям необходим цифровой детокс из-за перегруженности информацией, что приводит к нервному напряжению, раздражительности, проблемам с вниманием и коммуникацией, нарушениям сна, головным болям и снижению интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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