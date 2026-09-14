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Побывали в аду и выжили: танкисты проехали 12 км по килл-зоне после штурма в ДНР

Побывали в аду и выжили: танкисты проехали 12 км по килл-зоне после штурма в ДНР

РИА Новости/Константин Михальчевский На этой неделе на священный курган Саур-Могила в годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков привозят ковчег с частичкой вновь обретенных мощей святого князя Дмитрия Донского.

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