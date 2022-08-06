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Ник Уайлер-Бэбб получил немецкий паспорт и сыграет за сборную на Евробаскете-2022

Защитник Ник Уайлер-Бэбб получил немецкий паспорт. Игрок «Баварии» выступит за сборную Германии на Евробаскете-2022.

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