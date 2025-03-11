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ВС РФ ликвидировали пункт операторов дронов ВСУ под Покровском

ВС РФ ликвидировали пункт операторов дронов ВСУ под Покровском

Пункт дислокации операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на покровском (красноармейском) направлении, где находилось шесть человек, был уничтожен одним высокоточным снарядом «Краснополь».

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