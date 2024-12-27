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Сильное землетрясение произошло в Свердловской области

Сильное землетрясение произошло в Свердловской области

Подземные толчки зафиксированы на севере регионаСильное землетрясение произошло 25 декабря, в 19.57 местного времени, на севере Свердловской области.

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