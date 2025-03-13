14 марта на железнодорожном вокзале пройдет акция «Час пассажира»

В предстоящую пятницу с 10:00 до 11:00 на первом этаже железнодорожного вокзала Астрахани состоится акция «Час пассажира», приуроченная ко Всемирному дню защиты прав потребителей и Международному дню вопросов.
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