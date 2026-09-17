Минский тракторный завод создал выносливый внедорожник для шахтёров

Минский тракторный завод (МТЗ) разработал опытный образец шахтной машины BELARUS МТ-902, предназначенной для перевозки людей в условиях подземных рудников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- РА Автоэксперт назва...
- АУ Наследник партэли...
- МП Названы бренды са...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым