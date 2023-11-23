Кошки Стамбула — пушистые хозяева города

﻿﻿Я много писала об одном из моих любимых городов - Стамбуле Городе, где живет душа. В этот снежный день, просматривая фотографии из поездки, я понимаю, что если нет информации о Стамбуле Нет поста был бы полным без фотографии пушистых хозяев города Волшебный Стамбул умело сочетает в себе древние улицы с современными небоскребами, мечетями и церквями, оживление рынков и спокойствие парков, а также очарование Азии и европейских особенностей.