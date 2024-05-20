Гид по лунному посевному календарю: неделя с 20 по 26 мая для дачника и садовода Ирина ОрлонскаяВ этой неделе мы ожидаем полнолуние, однако это астрономическое явление не должно помешать нам в наших усилиях по восстановлению растений, пострадавших от заморозков.