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Гид по лунному посевному календарю: неделя с 20 по 26 мая для дачника и садовода

Гид по лунному посевному календарю: неделя с 20 по 26 мая для дачника и садовода

Гид по лунному посевному календарю: неделя с 20 по 26 мая для дачника и садовода Ирина ОрлонскаяВ этой неделе мы ожидаем полнолуние, однако это астрономическое явление не должно помешать нам в наших усилиях по восстановлению растений, пострадавших от заморозков.

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