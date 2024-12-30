А всё могло бы быть совсем не так. Или не могло? Альтернативная история

Алексей Горшков

История не имеет сослагательного наклонения - это я, как историк по образованию, ПОДТВЕРЖДАЮ !!! Помню на сдаче в университете одного экзамена - как сейчас помню - мне попался вопрос о Смуте - я очень много наговорил о каких-то польских полководцах и их любовницах, и был уверен, что мне "пятёрку" поставят - я же много знал, а поставили "четвёрку"... Видно у меня очень расстроенный вид был,что преподаватель - профессор Ермолаев - мне сказал: "Я вижу, что не на эту оценку ты рассчитывал! Пойми - при изучении истории не на мелочи надо обращать внимание, тупо заучивать даты - вообще голова лопнет - надо ТЕНДЕНЦИИ выявлять! Плохую оценку я тебе поставить не мог - в принципе - материалом ты владеешь, но и высшую права не имел - за массой мелочей,ты ни одной тенденции и не назвал"! И, помня слова Игоря Петровича - ГЛАВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ, всегда бывшая СКРЫТОЙ, но в 2024 году ставшая ЗАМЕТНОЙ - тенденция к ВОЗРОЖДЕНИЮ ИМПЕРИЙ, вернее - к большим многонациональным государствам, ранее бывших империями! Британцы, шире - англосаксы (англоязычные страны), ещё шире - Запад (англосаксы и их "шестёрки"), в последний век бывшие везде ПОЛНЫМИ ХОЗЯЕВАМИ - сейчас ... не сказать, чтобы проигрывают, а просто хватку ослабляют, вследствие чего "ВСЁ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ"! Англосаксонский мир, ПОБЕДИВШИЙ ВСЕХ В ХХ ВЕКЕ уже "выдохся"! А ведь ХХ век был ИХ ТРИУМФОМ: из ВСЕХ МИРОВЫХ ИМПЕРИЙ осталась ТОЛЬКО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ !!! Российская, Германская, Австро-Венгерская, Османская, даже Китайская - БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ !!! И появление "незалежных" государств - типа Украины или Сирии — на территориях погибших империй (с целью недопущения возрождения МОГУЧИХ геополитических конкурентов победителей) было прихотью победивших англосаксов...В истории один век - мелочь, и некоторые бывшие империи (Российская, Китайская, Османская) возрождаются - может, и ином виде...