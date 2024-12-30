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А всё могло бы быть совсем не так. Или не могло? Альтернативная история

А всё могло бы быть совсем не так. Или не могло? Альтернативная история

Ростислав Ищенко *** История не имеет сослагательного наклонения – её нельзя переиграть. Но история субъективна, дважды два в ней тоже четыре, но вы не обязаны в это верить.

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Комментарии
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Алексей Горшков
История не имеет сослагательного наклонения - это я, как историк по образованию, ПОДТВЕРЖДАЮ !!! Помню на сдаче в университете одного экзамена - как сейчас помню - мне попался вопрос о Смуте - я очень много наговорил о каких-то польских полководцах и их любовницах, и был уверен, что мне &quot;пятёрку&quot; поставят - я же много знал, а поставили &quot;четвёрку&quot;... Видно у меня очень расстроенный вид был,что преподаватель - профессор Ермолаев - мне сказал: &quot;Я вижу, что не на эту оценку ты рассчитывал! Пойми - при изучении истории не на мелочи надо обращать внимание, тупо заучивать даты - вообще голова лопнет - надо ТЕНДЕНЦИИ выявлять! Плохую оценку я тебе поставить не мог - в принципе - материалом ты владеешь, но и высшую права не имел - за массой мелочей,ты ни одной тенденции и не назвал&quot;! И, помня слова Игоря Петровича - ГЛАВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ, всегда бывшая СКРЫТОЙ, но в 2024 году ставшая ЗАМЕТНОЙ - тенденция к ВОЗРОЖДЕНИЮ ИМПЕРИЙ, вернее - к большим многонациональным государствам, ранее бывших империями! Британцы, шире - англосаксы (англоязычные страны), ещё шире - Запад (англосаксы и их &quot;шестёрки&quot;), в последний век бывшие везде ПОЛНЫМИ ХОЗЯЕВАМИ - сейчас ... не сказать, чтобы проигрывают, а просто хватку ослабляют, вследствие чего &quot;ВСЁ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ&quot;! Англосаксонский мир, ПОБЕДИВШИЙ ВСЕХ В ХХ ВЕКЕ уже &quot;выдохся&quot;! А ведь ХХ век был ИХ ТРИУМФОМ: из ВСЕХ МИРОВЫХ ИМПЕРИЙ осталась ТОЛЬКО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ !!! Российская, Германская, Австро-Венгерская, Османская, даже Китайская - БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ !!! И появление &quot;незалежных&quot; государств - типа Украины или Сирии — на территориях погибших империй (с целью недопущения возрождения МОГУЧИХ геополитических конкурентов победителей) было прихотью победивших англосаксов...В истории один век - мелочь, и некоторые бывшие империи (Российская, Китайская, Османская) возрождаются - может, и ином виде...
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