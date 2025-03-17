Соцфонд проведет горячую линию для работодателей Карелии

Специалисты расскажут жителям республики о возмещении расходов на охрану трудаФото: unsplash.com / Chad Madden Во вторник, 18 марта, карельское отделение Социального фонда России проведет горячую линию для жителей республики.
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