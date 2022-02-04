Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Литвяк
    Герой да еще и везунчик! Быть ему генералом!Президент России ...
  • Павел К
    Если сейчас "договорятся", то всё начнется сначала. И эти смерти все напрасные, и новые будут в десятикратно.Политолог Корнило...
  • Андрей Белов
    Отходить нельзя!Путин заявил, что...

Ещё 751 человек заболел коронавирусом в Крыму за сутки

За прошедшие сутки в Крыму выявили ещё 751 случай заболевания COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх