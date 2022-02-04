Ещё 751 человек заболел коронавирусом в Крыму за сутки

За прошедшие сутки в Крыму выявили ещё 751 случай заболевания COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
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