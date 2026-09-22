Трамп заявил о скором падении власти на Кубе с трибуны ГА ООН

Кубинская система власти рухнет под давлением Вашингтона, заявил президент США Дональд Трамп 22 сентября во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
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