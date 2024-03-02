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Закон, порядок, государство

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Юнармейцы Оренбуржья приняли участие в соревнованиях среди допризывной молодежи «А ну-ка, парни!»

Юнармейцы Оренбуржья приняли участие в соревнованиях среди допризывной молодежи «А ну-ка, парни!»

Молодые люди в составе команд и личном зачёте поборолись в гиревом спорте, армрестлинге, неполной разборке-сборке автомата Калашникова, стрелковом поединке и перетягивании каната, а также представили оригинальную визитную карточку.

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