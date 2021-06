Следственным отделом ОМВД России по городу Геленджику завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 36-летней жительницы Краснодара по признакам преступления, The post В Геленджике на скамью подсудимых отправлена закладчица наркотиков first appeared on Геленджик.