Киевский эксперт: Максимальный статус для Украины в НАТО – «любимые партнёры»

Вадим Москаленко. Инсайд о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен «сказал европейцам «прекратить говорить с Украиной о НАТО» – показатель неудивительный, однако есть опасность, что ту же судьбу ждут переговоры и по членству Украины в ЕС.