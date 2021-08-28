В Твери полицейские и общественники приняли участие в акции «Помоги пойти учиться»

Сотрудники УМВД России по городу Твери совместно с представителями Общественного совета посетили семьи, состоящие на профилактическом учёте.
Происшествия6 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель СК России поручил проверить и доложить об опасениях граждан в связи со строительством поселка в деревне Нечёсово Московской области
- Завершено расследование уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель двух рабочих
- Председатель СК России поручил доложить о нераскрытых преступлениях
Свежие комментарии