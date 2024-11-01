ЭСК РФС рассмотрела обращения «Факела» и контрольно-дисциплинарного комитета РФС, которые обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с удалением защитника воронежской команды Мохаммеда Сенхаджи в матче 13-го тура РПЛ (0:0).