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ЭСК РФС поддержала решение Левникова удалить с поля Сенхаджи в матче ЦСКА — «Факел»

ЭСК РФС рассмотрела обращения «Факела» и контрольно-дисциплинарного комитета РФС, которые обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с удалением защитника воронежской команды Мохаммеда Сенхаджи в матче 13-го тура РПЛ (0:0).

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