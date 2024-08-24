В Брянской области местного жителя осудили за госизмену из-за съемок военкомата

В Брянской области местного жителя осудили за госизмену из-за съемок военкоматаТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает, что его осудили на 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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