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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Диана Мальгинова
    Медведь ты нас не обманешь. Всё равно ты друг США.Дмитрий Медведев:...
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Неужели ЕГЭ все-таки отменят?

Неужели ЕГЭ все-таки отменят?

Неужели наши молитвы услышаны, и ЕГЭ, это . это совершенно ненужное тестирование наконец-то отменят, и бедные дети, лишенные возможности учиться, начнут тянуть билеты, как это делают все нормальные люди? И думать - или хотя бы пытаться это делать? Сдавать ЕГЭ нужно тем, кто будет в офисе от скуки разгадывать несложные кроссворды.

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Комментарии
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Valeriy Shershkov
властьимущим легко было принять закон (относительно быстро) ... отменить вредное порождение годами мешают силы его породившие   ...
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21 час.
Александр Котов
Когда министр образования дурак-никто ничего не отменит.
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17 час.

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