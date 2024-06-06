Неужели наши молитвы услышаны, и ЕГЭ, это . это совершенно ненужное тестирование наконец-то отменят, и бедные дети, лишенные возможности учиться, начнут тянуть билеты, как это делают все нормальные люди? И думать - или хотя бы пытаться это делать? Сдавать ЕГЭ нужно тем, кто будет в офисе от скуки разгадывать несложные кроссворды.
Неужели ЕГЭ все-таки отменят?
Комментарии
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Valeriy Shershkov
властьимущим легко было принять закон (относительно быстро) ... отменить вредное порождение годами мешают силы его породившие ...
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21 час.
Александр Котов
Когда министр образования дурак-никто ничего не отменит.
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17 час.
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