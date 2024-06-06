Неужели ЕГЭ все-таки отменят?

Неужели наши молитвы услышаны, и ЕГЭ, это . это совершенно ненужное тестирование наконец-то отменят, и бедные дети, лишенные возможности учиться, начнут тянуть билеты, как это делают все нормальные люди? И думать - или хотя бы пытаться это делать? Сдавать ЕГЭ нужно тем, кто будет в офисе от скуки разгадывать несложные кроссворды.