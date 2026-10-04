Burt Reynolds Starred In One Of The Twilight Zone's Worst Episodes

Burt Reynolds was a TV legend in his time, but not even his performance could save The Twilight Zone from itself in one of Season 4's low points.
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