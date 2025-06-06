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Царьград

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Настырные воины Зеленского. Группа из 60 боевиков ВСУ вновь пыталась зайти в Курскую область. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Настырные воины Зеленского. Группа из 60 боевиков ВСУ вновь пыталась зайти в Курскую область. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Киевский режим кидает всё новые силы в русское приграничье, пытаясь захватить хотя бы один посёлок в Курской области.

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