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Слова, которые помогают: как с помощью правильных фраз поддерживать себя в сложные моменты

Слова, которые помогают: как с помощью правильных фраз поддерживать себя в сложные моменты

Если мама и отец не говорили их вам, произнесите их себе сами Кадр из К/Ф «Куда ты пропала, Бернадетт?»Мама и папа — это два столпа, которые поддерживают детей всю жизнь, внутренняя опора, состоящая из двух половинок.

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